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На вакцинацию от коронавируса в Петербурге может уйти около трёх лет
Сегодня, 11:00
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На вакцинацию от коронавируса в Петербурге может уйти около трёх лет

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Прививочные пункты будут разворачиваться по мере поступления вакцины.

В Северной столице на вакцинацию населения от коронавируса может уйти около трёх лет. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению.

Отмечается, что прививочные пункты будут разворачивать по мере поступления в Петербург вакцины от COVID-19. Их будут открывать на базе прививочных кабинетов районных поликлиник.

В Петербурге проживает более  5 миллионов человек. По прогнозам экспертов, 60% назеленя смогут привить в течении трех лет. 

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 3763 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, вакцинация от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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