На вакцинацию от коронавируса в Петербурге может уйти около трёх лет

Прививочные пункты будут разворачиваться по мере поступления вакцины.

В Северной столице на вакцинацию населения от коронавируса может уйти около трёх лет. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению.

Отмечается, что прививочные пункты будут разворачивать по мере поступления в Петербург вакцины от COVID-19. Их будут открывать на базе прививочных кабинетов районных поликлиник.

В Петербурге проживает более 5 миллионов человек. По прогнозам экспертов, 60% назеленя смогут привить в течении трех лет.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 3763 человек.

Фото: Piter.TV