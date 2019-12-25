За сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 3763 человек

Из больниц Петербурга выписали более 3000 человек.

За последние сутки в России подтвердили 28 214 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5239 (18,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3763 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 226. За последние сутки подтверждена смерть 587 пациентов. В Петербурге подтвердили 79 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 26 440 человек, в том числе 3066 человек в Петербурге и 459 – в Ленинградской области.

В Петербурге начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V".

Фото: Piter.tv