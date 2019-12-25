На улучшение жилищных условий молодым семьям в Петербурге выделено более 1 млрд рублей

Приобрести жилье можно на выгодных условиях.

В 2020 году на улучшение жилищных условий для молодых семей выделили более 1 млрд рублей. Благодаря механизму городской поддержки квартиры в этом году приобрели 157 очередников, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

В Кронштадте молодых новоселов принимает еще один дом.Они могут приобрести там жилье на специальных льготных условиях.

Программа "Молодежи – доступное жилье" позволят решить квартирный вопрос за счет социальной выплаты, приобрести квартиру от оператора после капремонта в рассрочку по льготной цене, либо за счет беспроцентного целевого жилищного займа. Ее участниками могут стать "очередники" Петербурга в возрасте до 35 включительно.

План 2020-го уже удалось выполнить.

Фото: Piter.TV