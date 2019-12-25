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На улучшение жилищных условий молодым семьям в Петербурге выделено более 1 млрд рублей
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib

На улучшение жилищных условий молодым семьям в Петербурге выделено более 1 млрд рублей

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Приобрести жилье можно на выгодных условиях.

В 2020 году на улучшение жилищных условий для молодых семей выделили более 1 млрд рублей. Благодаря механизму городской поддержки квартиры в этом году приобрели 157 очередников, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко. 

В Кронштадте молодых новоселов принимает еще один дом.Они могут приобрести там жилье на специальных льготных условиях. 

Программа "Молодежи – доступное жилье" позволят решить квартирный вопрос за счет социальной выплаты, приобрести квартиру от оператора после капремонта в рассрочку по льготной цене, либо за счет беспроцентного целевого жилищного займа. Ее участниками могут стать "очередники" Петербурга в возрасте до 35 включительно. 

План 2020-го уже удалось выполнить. 

Фото: Piter.TV

Теги: жилье, жилье для молодежи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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