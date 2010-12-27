Ночная битва: на уборку снега в Петербурге бросили рекордное количество техники

Не менее 900 машин специализированной техники будут убирать снег в Петербурге этой ночью.

Пока простые петербуржцы спят, сотни профессионалов и почти тысяча единиц техники борются со стихией. Администрация Петербурга бросила на уборку снега рекордные силы.

Как сообщает "Петербургский дневник", в ночь с 7 на 8 декабря убирать город от снега будут 900 единиц дорожной техники. Кроме того, в Смольном предусмотрели возможность подключения технических резервов. Дополнительные машины бросят в бой, если погодные условия ухудшатся.

Напомним, что этой ночью Северную столицу ожидает метель. Снегопад продлится до середины 8 декабря, высота снежных заносов может превысить 12 сантиметров. Обычно таким условиям сопутствует тяжелая дорожная обстановка и повышенная авариеопасность.