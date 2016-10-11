На улице клубов Bentley протаранил несколько авто

В центре Петербурга водитель на Bentley врезался в припаркованные автомобили

В ночь на 6 ноября на Думской, улице клубов в центре Санкт-Петербурга, водитель дорогостоящего Bentley на скорости протаранил припаркованные иномарки, когда пытался объехать машину на аварийке.

Запись с камер наблюдения показывает, что сидевший за рулем не смог справиться с управлением и, перестраиваясь обратно на свою полосу движения, угодил сразу двумя колёсами на припаркованные автомобили. После ДТП водитель все-таки вывернул на полосу и попытался скрыться с места происшествия, но очевидцы, в прямом смысле слова, остановили Bentley голыми руками.

Скопившаяся толпа отдыхающих не дала виновнику уехать. Его вытащили из машины. При столкновении никто не пострадал. По мнению пользователей соцсетей, водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петебрург