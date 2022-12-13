  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Юных Пионеров водитель сбил 11-летнего пешехода
Сегодня, 17:29
177
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Юных Пионеров водитель сбил 11-летнего пешехода

0 0

Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сегодня днем, 18 февраля, на улице Юных Пионеров водитель около дома № 7 машина сбила 11-летнего мальчика. За рулем иномарки "Фольксваген Поло" находился 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшему понадобилась помощь медиков. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии. Правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: в переулке Матюшенко строптивый водитель совершил наезд на дорожного инспектора.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дтп с ребенком, наезд на ребёнка, полиция, сбил мальчика, скорая, улица юных пионеров
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии