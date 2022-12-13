На улице Юных Пионеров водитель сбил 11-летнего пешехода

Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сегодня днем, 18 февраля, на улице Юных Пионеров водитель около дома № 7 машина сбила 11-летнего мальчика. За рулем иномарки "Фольксваген Поло" находился 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшему понадобилась помощь медиков. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии. Правоохранители проводят проверку.

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Фото: Piter.tv