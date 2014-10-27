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Полиция поймала подростков, обокравших 42-летнюю женщину на улице Ярослава Гашека
Сегодня, 10:29
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lesjasap
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Полиция поймала подростков, обокравших 42-летнюю женщину на улице Ярослава Гашека

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Сотрудники полиции нашли и задержали двоих юношей, напавших на мирно идущую женщину в Купчино.

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли дело об ограблении местной жительницы бандой подростков.
 
 Полиция нашла предполагаемых преступников. Ими оказались 15-летний и 19-летний парни. Злоумышленникам предъявят обвинение по уголовной статье за грабеж. Известно, что подростки нигде не работают и ранее уже были судимы. Сотрудники изъяли у молодых людей похищенное. Его вернули законной хозяйке. Парней отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время парней отпустили под подписку о невыезде.
 
Напомним, что инцидент произошел 10 сентября. Тогда, на улице Ярослава Гашека,4 в Купчино двое юношей напали на петербурженку и отобрали у нее мобильный телефон и деньги. 
Теги: купчино , ограбление , подростки , улица ярослава гашека
Категории: Новости СПб

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