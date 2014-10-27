Полиция поймала подростков, обокравших 42-летнюю женщину на улице Ярослава Гашека

Сотрудники полиции нашли и задержали двоих юношей, напавших на мирно идущую женщину в Купчино.

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли дело об ограблении местной жительницы бандой подростков.

Полиция нашла предполагаемых преступников. Ими оказались 15-летний и 19-летний парни. Злоумышленникам предъявят обвинение по уголовной статье за грабеж. Известно, что подростки нигде не работают и ранее уже были судимы. Сотрудники изъяли у молодых людей похищенное. Его вернули законной хозяйке. Парней отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время парней отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что инцидент произошел 10 сентября. Тогда, на улице Ярослава Гашека,4 в Купчино двое юношей напали на петербурженку и отобрали у нее мобильный телефон и деньги.