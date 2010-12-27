На улице Турку буйный дедуля встретил врача с гранатой в руке

Пожилой петербуржец угрожал медику убийством.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали пожилого жителя Фрунзенского района, в квартире у которого нашли боеприпасы. Об этом сообщает МВД по городу и области.

Как стало известно, 4 ноября в полицию обратилась врач скорой помощи. Она рассказала сотрудникам, что прибыв на вызов в квартиру на улице Турку, ее встретил 62-летний мужчина, который начал угрожать ей убийством, держа в руке гранату.

Полицейские оперативно прибыли на указнный адрес и задержали буйного дедушку. В его квартире были найдены граната Ф-1, унифицированный запал ручной гранаты и 12 патронов различного калибра.

Против петербуржца возбудили уголовные дела по статье "угроза убийством" и " незаконное хранение боеприпасов".

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Фото: Piter.TV