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На улице Типанова полыхал лазурный автобус

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Дым начал выходить из-под автобусного капота.

Сегодня, 8 октября, на улице Типанова произошел пожар в автобусе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и  и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Дым начал выходить из-под автобусного капота. Возможно, у транспортного средства сломался двигатель. Однако некоторые свидетели случившегося предположили, что произошло возгорание лазурного автобуса. 

Официальных данных по происшествию не поступало. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Просвещения первоклассник угодил под колеса иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и  и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Миша Евдокимов)

Теги: горел автобус, поломка двигателя, улица типанова
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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