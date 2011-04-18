На улице Типанова полыхал лазурный автобус

Дым начал выходить из-под автобусного капота.

Сегодня, 8 октября, на улице Типанова произошел пожар в автобусе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Дым начал выходить из-под автобусного капота. Возможно, у транспортного средства сломался двигатель. Однако некоторые свидетели случившегося предположили, что произошло возгорание лазурного автобуса.

Официальных данных по происшествию не поступало. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Миша Евдокимов)