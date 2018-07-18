Склады Ленфильма на улице Тамбасова тушили 60 пожарных и 14 единиц техники

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Ночью на улице Тамбасова произошло возгорание. Пожар начался в 1,5 этажном кирпичном здании 50х70 метров с общей площадью 200 квадратных метров. Как выяснилось позже, горели склады Ленфильма. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Очевидцы сообщили, что огонь распространялся очень быстро. Пожарные присвоили возгоранию ранг опасности №2. Огонь тушили 60 человек и 14 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на улице Возрождения сгорело несколько машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV