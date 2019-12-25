На улице Тамбасова будет создан удобный проезд для транспорта

Строительно-монтажные работы запланированы за счет средств бюджета Петербурга на период до 2033 года.

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства утвержден проект планировки территории в Красносельском районе, который предусматривает реконструкцию улицы Тамбасова (от проспекта Ветеранов до Новобелицкой улицы).

Протяжённость нового участка составит 855 метров. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с устройством двух полос шириной 3,75 м для движения общественного транспорта.

На участке у перекрестка с проспектом Ветеранов предусматривается устройство двух дополнительных полос шириной 3,5 м.

Строительно-монтажные работы запланированы за счет средств бюджета Петербурга на период до 2033 года.

В Невском и Фрунзенском районах появится новое жилье с соцобъектами.

Фото: Piter.tv (архив)