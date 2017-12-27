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На улице Софьи Ковалевской задержан преступник, выстреливший женщине в лицо
Вчера, 17:04
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lesjasap
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На улице Софьи Ковалевской задержан преступник, выстреливший женщине в лицо

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В Кировском районе обезоружили и задержали мужчину, который выстрелил в лицо незнакомки.

Утром 24 января наряд вневедомственномй охраны Росгвардии задержал 32-летнего мужчину, который выстрелил петербурженке в лицо. Преступление совершен в Кировском районе.
 
Подозреваемого поймали около восьми часов утра. Местной жительнице выстрелили в голову из пневматического оружия. Инцидент произошел у дома номер 3 по улице Софьи Ковалевской. О странной ситуации сообщили соседи, которые позвонили в экстренную службу и рассказали о шуме и звуках выстрелов на улице. 
 
В настоящее время пострадавшая госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у не ранение области лица. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У мужчины изъяли пистолет.
Теги: кировский район , пистолет , пневматическое оружие , ранение , улица софьи ковалевской
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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