На улице Седова воришка открыл стрельбу в магазине

Мужчина пытался напугать охранника пусковым устройством "Сигнал охотника".

Полицейские задержали жителя Невского района, который стрелял в супермаркете на улице Седова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД 24 октября.

Инцидент произошел в субботу, 23 октября, около 20:17 вечера. Охранник заметил, что покупатель пытается украсть продукты. Он решил остановить недобросовестного гражданина, но агрессивный гость открыл стрельбу из пускового устройства "Сигнал охотника".

Правоохранители "по горячим следам" задержали дебошира. Теперь его ждут разбирательства с полицейскими. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что двух студентов колледжа Кировского района задержали по подозрению в стрельбе.

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