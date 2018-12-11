На улице Салова нашли нелегальный водочный завод

Мигранты подделывали популярные марки водки.

В промзоне на улице Салова нашли ангар, в котором работал нелегальный водочный завод. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В цеху обнаружили продукцию с явными признаками контрафакта. Мигранты подделывали такие популярные марки водки, как "Царская охота", "Финская" и "Белая береза". В помещении нашли спирт, а также добавки и красители. Из подпольного цеха изъяли около 25 тысяч литров жидкости для экспертизы.

Также подозрение вызвали миграционные карточки приезжих. Правоохранители проверяют законность нахождения задержанных на территории РФ.

Ранее мы писали, что в Петербурге сожгли 3 центнера "санкционного" сыра.

Фото: Piter.TV