На улице Руставели ночью пожарные тушили взрывоопасный пожар

На улице Руставели пожарные ликвидировали серьезный пожар.

Вечером 31 октября В Калининском районе Петербурга огнеборцы тушили крупный пожар. На улице Руставели у дома номер 61 загорелось три гаража.

Ситуацию усложнила возможная угроза взрыва: в некоторых помещениях находились газовые баллоны. Спасателям пришлось забраться на крышу соседних гаражей, чтобы соорудить противопожарные разрывы. Общая площадь возгорания составила 60 кв. метров.

Пожарные проложили магистральную линию через гаражный кооператив, а также записали одну цистерну из подвала одного из гаражей.

На месте происшествия работали три расчета. МЧС привлекло к работе 15 человек личного состава и три единицы специальной техники. По информации спасателей, пострадавших от инцидента нет. Причиной распространения огня называют несоблюдения правил противопожарной безопасности при ремонте объектов.