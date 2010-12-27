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На улице Руставели ночью пожарные тушили взрывоопасный пожар
Сегодня, 8:02
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lesjasap
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На улице Руставели ночью пожарные тушили взрывоопасный пожар

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На улице Руставели пожарные ликвидировали серьезный пожар.

Вечером 31 октября В Калининском районе Петербурга огнеборцы тушили крупный пожар. На улице Руставели у дома номер 61 загорелось три гаража. 
 
Ситуацию усложнила возможная угроза взрыва: в некоторых помещениях находились газовые баллоны. Спасателям пришлось забраться на крышу соседних гаражей, чтобы соорудить противопожарные разрывы. Общая площадь возгорания составила 60 кв. метров. 
 
Пожарные проложили магистральную линию через гаражный кооператив, а также записали одну цистерну из подвала одного из гаражей.
 
На месте происшествия работали три расчета. МЧС привлекло к работе 15 человек личного состава и три единицы специальной техники. По информации спасателей, пострадавших от инцидента нет. Причиной распространения огня называют несоблюдения правил противопожарной безопасности при ремонте объектов.
Теги: гаражи , гаражный кооператив , пожар , улица руставели
Категории: Новости СПб

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