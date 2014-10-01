На улице Руднева открылась шахматная площадка

Также создана зона для отдыха.

В Выборгском районе Петербурга открыли тематическую площадку, где можно поиграть в обычные и в "живые" шахматы. Об этом рассказали 31 августа в пресс-службе Смольного.

По программе "Петербургские дворы" на улице Руднева, 27к2, создали зону для отдыха, высадили деревья и кустарники, восстановили газон на площади 5 тыс. "квадратов" и привели в порядок внутриквартальные проезды.

Отмечается, что в этом году субсидии муниципальным образованиям на благоустройство и озеленение предоставляются по двум программам: "Петербургские дворы" и "Мой двор". На выделенные средства обустроят порядка 230 детских и свыше 100 спортивных площадок.

Ранее на Piter.TV: за лето ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев.

Фото: пресс-служба Смольного