На "главной ресторанной улице" нашли множество нарушений

Для того, чтобы выявить проблемы "главной ресторанной улицы" на выходных на улице Рубинштейна провели прогулку-обследование. Об этом сообщают активисты "Красивого Петербурга".
Поводом для прогулки стали жалобы жителей и очередная инициатива превращения данной улицы в пешеходную. Многие рестораны пренебрегают правилами безопасности: нелегально вешают на здания кондиционеры, коробы вытяжек, протягивают силовые электрокабели поверх газовых труб, блокируют пожарные и эвакуационные проходы и захватывают общедомовые помещения, не спрашивая жильцов. Также рестораны не хотят доплачивать за более частый вывоз мусора и из-за этого во дворах горы разлагающихся пищевых отходов и антисанитария. Еще одна проблема: шум после 23:00. Громкая музыка, шумное поведение на даю жителям спать, а полиция редко приезжает по таким вызовам.
Местные жители просят содействия в решении возникших проблем со стороны городской администрации.
Контролирующие органы должны со всей серьёзностью отнестись к несоблюдению многими заведениями банальных норм безопасности, захвату имущества жильцов и общих пространств.
"Красивый Петербург"
Ранее мы сообщали, что работу баров на улице Рубинштейна могут ограничить.
Фото: Красивый Петербург