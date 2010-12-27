На "главной ресторанной улице" нашли множество нарушений

На улице Рубинштейна многие рестораны и бары грубо пренебрегают как законами, так и нормами безопасности.

Для того, чтобы выявить проблемы "главной ресторанной улицы" на выходных на улице Рубинштейна провели прогулку-обследование. Об этом сообщают активисты "Красивого Петербурга".

Поводом для прогулки стали жалобы жителей и очередная инициатива превращения данной улицы в пешеходную. Многие рестораны пренебрегают правилами безопасности: нелегально вешают на здания кондиционеры, коробы вытяжек, протягивают силовые электрокабели поверх газовых труб, блокируют пожарные и эвакуационные проходы и захватывают общедомовые помещения, не спрашивая жильцов. Также рестораны не хотят доплачивать за более частый вывоз мусора и из-за этого во дворах горы разлагающихся пищевых отходов и антисанитария. Еще одна проблема: шум после 23:00. Громкая музыка, шумное поведение на даю жителям спать, а полиция редко приезжает по таким вызовам.

Местные жители просят содействия в решении возникших проблем со стороны городской администрации.

Контролирующие органы должны со всей серьёзностью отнестись к несоблюдению многими заведениями банальных норм безопасности, захвату имущества жильцов и общих пространств. "Красивый Петербург"

Ранее мы сообщали, что работу баров на улице Рубинштейна могут ограничить.

Фото: Красивый Петербург