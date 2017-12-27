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На улице Полозова пожарные ночью тушили подвал жилого дома
Сегодня, 9:31
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lesjasap
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На улице Полозова пожарные ночью тушили подвал жилого дома

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На Петроградской стороне ночью эвакуировали жильцов из горящего дома.

В Петроградском районе произошел пожар. Спасатели узнали о загоревшемся жилом доме по улице Полозова около двух часов ночи. Огнеборцы выехали на место инцидента.
 
По полученной информации, в здании загорелась обстановка в подвальном помещении. Пострадало семь квадратных метров площади. Жильцов экстренно эвакуировали на время тушения пламени. 
 
Ликвидировать последствия возгорания удалось спустя 20  минут после приезда специалистов. В тушении принимали участие 14 человек личного состава ГУ МЧС и 3 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.
Теги: мусор , петроградка , петроградская сторона , петроградский район , подвал , пожар , улица полозова
Категории: Новости СПб

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