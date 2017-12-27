На улице Полозова пожарные ночью тушили подвал жилого дома

На Петроградской стороне ночью эвакуировали жильцов из горящего дома.

В Петроградском районе произошел пожар. Спасатели узнали о загоревшемся жилом доме по улице Полозова около двух часов ночи. Огнеборцы выехали на место инцидента.

По полученной информации, в здании загорелась обстановка в подвальном помещении. Пострадало семь квадратных метров площади. Жильцов экстренно эвакуировали на время тушения пламени.

Ликвидировать последствия возгорания удалось спустя 20 минут после приезда специалистов. В тушении принимали участие 14 человек личного состава ГУ МЧС и 3 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.