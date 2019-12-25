Конфликт гендиректора и помощника юриста на улице Подвойского закончился стрельбой

Пострадавший отказался от госпитализации.

Днем в среду, 6 апреля, в полицию сообщили о раненом пулей человеке на улице Подвойского, 35. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте полицейские выяснили, что часом раньше вызова на Товарищеском проспекте повздорили помощник юриста одной коммерческой компании и гендиректор другой фирмы. В ходе конфликта 54-летний гендиректор выстрелил в руку 39-летнего оппонента и травматического пистолета "Оса". Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался. У гендиректора изъяли оружие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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Фото: Piter.TV