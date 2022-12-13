На улице Орджоникидзе водитель автокрана под наркотиками сбил школьниц

Пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по "зебре".

На юге Петербурга 12-летнюю девочку сбила машина. Инцидент произошел на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Водитель автокрана находился в состоянии наркотического опьянения. 41-летнего автомобилиста задержали оперативники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что мужчина сбил ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу. Сейчас школьница находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv: пропавшую в декабре студентку нашли мертвой в Петергофе.

Фото: Piter.tv