На улице Оптиков петербуржец соблазнил восьмиклассницу

Приморском районе задержан любитель школьниц: 19-летний парень соблазнил несовершеннолетнюю.

Как сообщает “Петербургский дневник”, полиция Приморского района задержала молодого человека, которого не смутил юный возраст интимной партнерши. Петербуржец соблазнил восьмиклассницу в квартире по улице Оптиков. С заявлением на 19-летнего парня в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей.

Женщина попросила оперативников поймать парня, который уговорил ее 14-летнюю дочь на интимную близость. Сам инцидент произошел еще в октябре 2017 года, однако, родительница узнала о случившемся только 30 января. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

