На Олеко Дундича зажгут 400 новых светильников

Работы планируют завершить к августу 2021 года.

На улице Олеко Дундича, расположенной во Фрунзенском районе, в скором времени станет гораздо светлее. В этом году на этой улице появятся 412 светодиодных светильников. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Работы по реконструкции уличного освещения идут с IV квартала 2020 года и завершатся к августу 2021 года. Здесь на 358 металлических опорах появятся 412 светодиодных светильников.

Проезжую часть будут освещать светильники мощностью 150 Вт, тротуары – 40 Вт. В темное время суток, по оценкам специалистов, на улице станет в три раза светлее.

Ранее на Суздальском проспекте появились новые светильники.

Фото: Piter.TV