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В центре Петербурга рванула труба с кипятком
Сегодня, 17:22
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nadiputintseva
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В центре Петербурга рванула труба с кипятком

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Аварийная бригада планирует завершить ремонт теплосети до утра.

27 марта было перекрыто движение в центре Санкт-Петербурга. Как сообщают очевидцы, улицу заволокло паром из-за прорыва трубы с горячей водой.

Известно, что коммунальная авария произошла днем напротив дома 39 по улице Моисеенко. На место происшествия оперативно прибыла аварийная бригада. Чтобы кипяток не причинил вреда прохожим и проезжающим автомобилям, дорогу пришлось временно перекрыть в обе стороны движения.

На данный момент, течь удалось ликвидировать. На участке ведутся ремонтные работы, которые продлятся до утра.

Ранее Piter.tv сообщал, что представители детских развлекательных центров рассказали о проверках МЧС.

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Теги: новости спб , происшествия , прорвало трубу
Категории: Новости СПб Происшествия

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