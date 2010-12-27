В центре Петербурга рванула труба с кипятком

Аварийная бригада планирует завершить ремонт теплосети до утра.

27 марта было перекрыто движение в центре Санкт-Петербурга. Как сообщают очевидцы, улицу заволокло паром из-за прорыва трубы с горячей водой.

Известно, что коммунальная авария произошла днем напротив дома 39 по улице Моисеенко. На место происшествия оперативно прибыла аварийная бригада. Чтобы кипяток не причинил вреда прохожим и проезжающим автомобилям, дорогу пришлось временно перекрыть в обе стороны движения.

На данный момент, течь удалось ликвидировать. На участке ведутся ремонтные работы, которые продлятся до утра.

Ранее Piter.tv сообщал, что представители детских развлекательных центров рассказали о проверках МЧС.