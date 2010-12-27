Представители детских развлекательных центров рассказали о проверках МЧС

"Piter.TV" связался с представителями детских организаций, чтобы узнать, как проходят проверки на местах.

В связи с трагическими событиями в Кемерово, по всей России МЧС и службы охраны проверяют торгово-развлекательные центры. В Петербурге губернатор Георгий Полтавченко приказал осмотреть около 80 крупных объектов города. В их числе – детские развлекательные комнаты и парки развлечений. "Piter. TV" связался с представителями детских организаций, чтобы узнать, как проходят проверки на местах.

Татьяна Загуляева, пресс-секретарь "Maza Park" (ТРК "Континет"): У нас уже два дня проводятся проверки. В местах эвакуации людей и в пожарно-организационных мерах нарушений не выявлено. Насколько мне известно, весь торговый комплекс, где мы находимся, проверяют. Вчера завершился первый этап проверки, второй – сегодня утром. Видимо, все детально просматривают несколько раз и устраняют даже мелкие нарушения, если они есть.

Не могу сказать, что сейчас у нас мало посетителей, к тому же в школах начались весенние каникулы. Мы работаем в обычном режиме.

Фото: MazaPark / официальная группа ВКонтакте.

Сергей Ваганов, администратор парка развлечений и ресторана "Mouse House"(ТРК "Заневский каскад"):

Буквально вчера к нам в комплекс пришли пожарные: проверять все эвакуационные выходы, не заставлены ли проходы и так далее. Сделали нам несколько замечаний, но мы уже устранили все проблемы.

К счастью, клиентов у нас достаточно. Например, сейчас мама ребенка, хочет отпраздновать День Рождения у нас. Задавала точно такие же вопросы, что и пожарная инспекция: есть ли запасные выходы для эвакуации граждан и т. д. Но все равно дети приходят к нам регулярно, так как сейчас идут весенние каникулы.

Фото: Mouse House / официальная группа ВКонтакте.

Надежда Малешко, директор по маркетингу интерактивного образовательного города профессий "КидБург" (ТРК "Питер Радуга"):

В последние два дня к нам приходили представители торгового комплекса. В целом, проверки пожарной безопасности у нас проходят ежемесячно. Сейчас в местах массового скопления людей часто проводят учебные эвакуации, в связи с террористическими звонками.

Алгоритм эвакуации у нас отработан давно. В помещениях оборудовано не менее двух прямых выходов. Если педагоги и дети слышат сигналы сирены, то они собираются в специальных местах, где есть соответствующие таблички. Педагоги выводят детей на улицу, где ребята ждут родителей. В случаях долгого ожидания детей сажают в специальные автобусы. Хотя, как правило, мы сразу же связываемся с родственниками детей. У нас всегда записаны их контакты.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово случился пожар. В первый час пожара сообщалось о пяти погибших детях, которые остались в кинозале, однако уже к утру следующего дня цифра погибших достигла 50-ти. Позже в МЧС подвели итог – погибли 64 человека. Сегодня, по указу Президента России, был объявлен общероссийский траур.

Фото: КидБург / официальная группа ВКонтакте.