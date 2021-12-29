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В поселке Тайцы отчим изнасиловал падчерицу и снял соитие на камеру
Сегодня, 16:16
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В поселке Тайцы отчим изнасиловал падчерицу и снял соитие на камеру

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Девушка написала заявление на сожителя матери.

В поселке Тайцы отчим-изращенец изнасиловал дочь сожительницы и снял процесс на камеру планшета. По информации Piter.tv, девушка написала заявление на мужчину.

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что злоумышленник поднес нож к горлу девушки и совершил действия сексуального характера, угрожая своей жертве. 

По факту случившегося проводится проверка. Подозреваемого задержали. У него изъяли одежду и гаджет, на который, по словам пострадавшей, был записан порнографический материал.

Ранее на Piter.tv: в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Фото: Pexels

 

Теги: изнасилование, маршала жукова, падчерица, снял на видео
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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