В поселке Тайцы отчим изнасиловал падчерицу и снял соитие на камеру

Девушка написала заявление на сожителя матери.

В поселке Тайцы отчим-изращенец изнасиловал дочь сожительницы и снял процесс на камеру планшета. По информации Piter.tv, девушка написала заявление на мужчину.

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что злоумышленник поднес нож к горлу девушки и совершил действия сексуального характера, угрожая своей жертве.

По факту случившегося проводится проверка. Подозреваемого задержали. У него изъяли одежду и гаджет, на который, по словам пострадавшей, был записан порнографический материал.

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Фото: Pexels