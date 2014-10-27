На улице Маршала Жукова мужчина защищаясь, зарезал своего противника

Конфликт между хозяином квартиры и гостей перерос в поножовщину.

21 сентября в половине десятого утра на улице Маршала Жукова ссора между двумя мужчинами вылилась в поножовщину с убийством.

Полиция рассказала, что 43-летний хозяин квартиры сдавал жилплощадь 28-летнему приезжему. Последний пригласил в гости своего друга, который не понравился хозяину. В ходе словесной перепалки соперники перешли на драку.

По словам свидетеля-квартиросъемщика, его посетитель сильно ударил хозяина жилплощади. Чтобы защититься от нападавшего, мужчина схватил нож и нанес удар холодным оружием. Эта атака стала для гостя смертельной.

В настоящее время убийца задержан и ждет результатов расследования. Ему выдвинули обвинение за непредумышленное убийство.