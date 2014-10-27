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На улице Маршала Жукова мужчина защищаясь, зарезал своего противника
Сегодня, 10:41
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lesjasap
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На улице Маршала Жукова мужчина защищаясь, зарезал своего противника

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Конфликт между хозяином квартиры и гостей перерос в поножовщину.

21 сентября в половине десятого утра на улице Маршала Жукова ссора между двумя мужчинами вылилась в поножовщину с убийством. 
 
Полиция рассказала, что 43-летний хозяин квартиры сдавал жилплощадь 28-летнему приезжему. Последний пригласил в гости своего друга, который не понравился хозяину. В ходе словесной перепалки соперники перешли на драку. 
 
По словам свидетеля-квартиросъемщика,  его посетитель сильно ударил хозяина жилплощади. Чтобы защититься от нападавшего, мужчина схватил нож и нанес удар холодным оружием. Эта атака стала для гостя смертельной. 
 
В настоящее время убийца задержан и ждет результатов расследования. Ему выдвинули обвинение за непредумышленное убийство. 
Теги: убийство , улица маршала жукова
Категории: Новости СПб

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