На улице Маринеско мужчина получил удар ножом, заступившись за свой автомобиль

Чужому автомобилю начал вредить неадекватный местный житель.

Ранним утром в пятницу, 23 октября, у дома №9 по улице Маринеско произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Как рассказали очевидцы зрелища в соцсетях, неадекватный мужчина около семи утра бегал по улице и кричал.

На крики отреагировали жители квартир, окна которых выходили на шумную улицу, и попытались угомонить хулигана, однако тот не воспринимал просьбы и требования. В один момент неадекватный местный житель принялся вредить чужому автомобилю, и на помощь собственной машине выбежал автовладелец. В результате конфликта между хулиганом и автомобилистом последний получил ранение режущим предметом.

Прибывшие на место скорая и полиция забрали обоих мужчин.

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Фото: Александр Строканов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"