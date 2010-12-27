На улице Марата неизвестные развесили на стенах домов огромные баннеры с Путиным

В Центральном районе Петербурга "повесили" Путина: горожане расклеили изображения политика на стенах домов.

В Центральном районе неизвестные активисты, выступающие в поддержку Владимира Путина на выборах президента 2018 года, расклеили настенные баннеры со своими кандидатом. Пропагандистскую рекламу заметили прохожие. Они сообщили, что огромные изображения политика красуются на жилых зданиях по улице Марата.

Как именно петербуржцам удалось провернуть подобное мероприятие - непонятно. Чтобы разместить плакаты такого размера, оставаясь при этом незамеченными правоохранительными органами и местными жителями, нужно обладать талантом и “сверхспособностями” к невидимости.

Отметим, что на данный момент баннеры по-прежнему остаются на местах. Полиция не отреагировала на нелегальное размещение фотографий действующего президента на улицах Петербурга.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

