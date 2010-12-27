В Ломоносове пьяный разбойник ночью устроил в городе разгром

На улице Красного Флота неизвестный принялся крушить автомобили и бить окна в домах.

Ночью 15 ноября в Петродворцовом районе правоохранительные органы задержали пьяного дебошира. Мужчина нарушал общественный порядок, крушил автомобили и разбивал стекла. Злоумышленника поймали около дома номер 20/41 по улице Красного Флота в Ломоносове.

Сотрудники полиции рассказали, что преступник разгромил припаркованную иномарку “Ниссан”, а также разбил окно на первом этаже жилого дома. Сообщается, что заметив патруль оперативников, разбойник попытался скрыться с места происшествия. Однако, мужчину удалось поймать. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинений по уголовному делу.