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В Ломоносове пьяный разбойник ночью устроил в городе разгром
Сегодня, 14:09
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lesjasap
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В Ломоносове пьяный разбойник ночью устроил в городе разгром

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На улице Красного Флота неизвестный принялся крушить автомобили и бить окна в домах.

Ночью 15 ноября в Петродворцовом районе  правоохранительные органы задержали пьяного дебошира. Мужчина нарушал общественный порядок, крушил автомобили и разбивал стекла. Злоумышленника поймали около дома номер 20/41 по улице Красного Флота в Ломоносове. 
 
Сотрудники полиции рассказали, что преступник разгромил припаркованную иномарку “Ниссан”, а также разбил окно на первом этаже жилого дома. Сообщается, что заметив патруль оперативников, разбойник попытался скрыться с места происшествия. Однако, мужчину удалось поймать. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинений по уголовному делу.
Теги: ломоносов , петродворцовый район , улица красного флота , хулиганство
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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