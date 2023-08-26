На улице Красина в Мытищах произошел крупный пожар

Огонь локализован на 900 квадратных метрах.

Крупный пожар ликвидируют российские экстренные службы на улице Красина в Мытищах Московской области. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на пресс-службу регионального управления местного главкам МЧС. Эксперты пояснили СМИ, что на текущий момент воспламенились орюче-смазочных материалы, расположенные внутри складского помещения. Огонь охватил помещение на площади 800 квадратных метров. Сейчас на месте инцидента работают около 40 человек личного состава профильного ведомства и 13 единиц техники. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Публики в социальных сетях пишут о том, что жители видят задымление в районе места происшествия. Также водители сообщают о затрудненном движении по Ярославскому шоссе. Очевидцы добавили, что чувствуют запах гари и дыма радиусе до десяти километров от места возгорания. Согласно последним сведениям от ГУ МЧС, пожар локализован на территории в 900 квадратных метров.

Фото: 360.ru