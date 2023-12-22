На улице Композиторов школьница переборщила с успокоительным и отравилась

Накануне, 15 января, на улице Композиторов школьница отравилась таблетками. Пострадавшая попала в больницу.
По информации Piter.tv, ученицу десятого класса госпитализировали из квартиры, где она проживает с родителями. Стражи порядка выяснили, что девушка переборщила с лекарством для поддержания психического состояния, которое ей назначил врач. Девочке стало плохо.
Сейчас юная петербурженка находится в тяжелом состоянии. 17-летнюю пациентку перевели в реанимацию.
Подробности случившегося уточняются. Ситуацией заинтересовались стражи порядка.
Ранее на Piter.tv: рядом с трупом петербургского пристава нашли табельное оружие.
Фото: Piter.tv
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