На улице Композиторов школьница переборщила с успокоительным и отравилась

Ученица десятого класса находится в реанимации.

Накануне, 15 января, на улице Композиторов школьница отравилась таблетками. Пострадавшая попала в больницу.

По информации Piter.tv, ученицу десятого класса госпитализировали из квартиры, где она проживает с родителями. Стражи порядка выяснили, что девушка переборщила с лекарством для поддержания психического состояния, которое ей назначил врач. Девочке стало плохо.

Сейчас юная петербурженка находится в тяжелом состоянии. 17-летнюю пациентку перевели в реанимацию.

Подробности случившегося уточняются. Ситуацией заинтересовались стражи порядка.

Ранее на Piter.tv: рядом с трупом петербургского пристава нашли табельное оружие.

Фото: Piter.tv