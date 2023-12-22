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На улице Композиторов школьница переборщила с успокоительным и отравилась
Сегодня, 8:26
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На улице Композиторов школьница переборщила с успокоительным и отравилась

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Ученица десятого класса находится в реанимации.

Накануне, 15 января, на улице Композиторов школьница отравилась таблетками. Пострадавшая попала в больницу. 

По информации Piter.tv, ученицу десятого класса госпитализировали из квартиры, где она проживает с родителями. Стражи порядка выяснили, что девушка переборщила с лекарством для поддержания психического состояния, которое ей назначил врач. Девочке стало плохо. 

Сейчас юная петербурженка находится в тяжелом состоянии. 17-летнюю пациентку перевели в реанимацию.

Подробности случившегося уточняются. Ситуацией заинтересовались стражи порядка.

Ранее на Piter.tv: рядом с трупом петербургского пристава нашли табельное оружие.

Фото: Piter.tv

Теги: отравилась успокоительным, скорая помощь, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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