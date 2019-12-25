Пожар заметили на первом этаже в доме №40.

Вечером в понедельник, 7 декабря, на улице Коммуны заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что задымление замечено на первом этаже дома №40. Квартиру пришлось вскрыть, а также эвакуировать 20 человек с этажей выше. В однокомнатной квартире полностью выгорела кухня. Обошлось без пострадавших: внутри не было хозяев. Причины возгорания пока неизвестны.

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Фото: Piter.TV