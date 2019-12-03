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Двухлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна третьего этажа на улице Добровольцев
Сегодня, 16:29
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nadezhda_sib

Двухлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна третьего этажа на улице Добровольцев

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Родителей попросили не оставлять детей без присмотра.

Двухлетняя девочка выпала из окна на третьем этаже на улице Добровольцев в Петербурга. Следственные органы СК РФ по Петербургу занялись доследственной проверкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 17-го июля. Ребенка доставили в детскую городскую больницу, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь. 

В СК РФ по городу напомнили о том, что детей нельзя оставлять без присмотра рядом с открытыми окнами. Особенно — если они оборудованы москитными сетками, так как они не обеспечивают безопасность. Это подтверждает случай, который произошел позавчера в Тихвине

Фото: Piter.TV 

Теги: москитная сетка, падение из окна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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