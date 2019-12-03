Двухлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна третьего этажа на улице Добровольцев

Родителей попросили не оставлять детей без присмотра.

Двухлетняя девочка выпала из окна на третьем этаже на улице Добровольцев в Петербурга. Следственные органы СК РФ по Петербургу занялись доследственной проверкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 17-го июля. Ребенка доставили в детскую городскую больницу, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

В СК РФ по городу напомнили о том, что детей нельзя оставлять без присмотра рядом с открытыми окнами. Особенно — если они оборудованы москитными сетками, так как они не обеспечивают безопасность. Это подтверждает случай, который произошел позавчера в Тихвине.

Фото: Piter.TV