На улице Димитрова сотрудники Росгвардии обнаружили подпольное казино

Во Фрунзенской районе в одной из квартир действовало подпольное казино.

Сотрудники СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии оказали содействие оперативникам регионального ГУ МВД и следователям ГСУ СК в пресечении деятельности незаконного игорного зала во Фрунзенском районе.

Незаконная игорная деятельность осуществлялась в одной из квартир на улице Димитрова, 2. С целью конспирации организаторами на лестничной площадке была установлена система видеонаблюдения и железная дверь.

Для того, чтобы правоохранители попали в квартиру, сотрудники СОБР "Гранит" применили специальное оборудование, при этом срезав "болгаркой" петли укрепленной металлической двери.

В квартире были обнаружены 29 включенных игровых автоматов.

По данному факту следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в соответствии ч. 1 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области