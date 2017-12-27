На улице Димитрова сотрудники Росгвардии обнаружили подпольное казино

Сотрудники СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии оказали содействие оперативникам регионального ГУ МВД и следователям ГСУ СК в пресечении деятельности незаконного игорного зала во Фрунзенском районе.
Незаконная игорная деятельность осуществлялась в одной из квартир на улице Димитрова, 2. С целью конспирации организаторами на лестничной площадке была установлена система видеонаблюдения и железная дверь.
Для того, чтобы правоохранители попали в квартиру, сотрудники СОБР "Гранит" применили специальное оборудование, при этом срезав "болгаркой" петли укрепленной металлической двери.
В квартире были обнаружены 29 включенных игровых автоматов.
По данному факту следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в соответствии ч. 1 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".
Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области