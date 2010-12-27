На улице Дыбенко трамвай сошел с рельсов

Инцидент произошел утром 10-го июля.

Утром 10-го июля в Невском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По его словам, это произошло на улице Дыбенко. Пассажиры были вынуждены покинуть трамвай.

О пострадавших и других участниках ДТП информации нет. Также предстоит выяснить причину случившегося.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Шувалова посреди дороги провалился асфальт. Один из пользователей Интернета пошутил, что таким образом открылась дорога в ад.