На улице Черняховского пятилетний ребенок прожег себе живот кипятком

В Санкт-Петербурге девочка вылила на себя кипяток и получила ожоги живота и груди.

В Центральном районе Петербурга медикам скорой помощи пришлось экстренно госпитализировать спасать пятилетнюю девочку, которая по неосторожности опрокинула на себя посуду с кипятком. В результате малышка получила серьезные повреждения организма.

Инцидент произошел около 14 часов 28 марта в квартире по улице Черняховского, 63. Установлено, что родители ребенка решили не вызывать врачей скорой помощи, а отвести чадо самостоятельно. Дорога до медицинского учреждения заняла у них около часа. Все это время ребенок не получал помощи.

По сведениям от матери дошкольницы, дочь опрокинула на себя чашку с кипятком, пока находилась за общим столом. В настоящее время пациентка находится в 19 детской городской больнице имени Раухфуса. У юной петербурженки диагностировали ожоги кожи грудной клетки и живота второй и третьей степени. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.



