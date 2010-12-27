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На улице Черняховского пятилетний ребенок прожег себе живот кипятком
Сегодня, 9:27
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lesjasap
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На улице Черняховского пятилетний ребенок прожег себе живот кипятком

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В Санкт-Петербурге девочка вылила на себя кипяток и получила ожоги живота и груди.

В Центральном районе Петербурга медикам скорой помощи пришлось экстренно госпитализировать спасать пятилетнюю девочку, которая по неосторожности опрокинула на себя посуду с кипятком. В результате малышка получила серьезные повреждения организма.

Инцидент произошел около 14 часов 28 марта в квартире по улице Черняховского, 63. Установлено, что родители ребенка решили не вызывать врачей скорой помощи, а отвести чадо самостоятельно. Дорога до медицинского учреждения заняла у них около часа. Все это время ребенок не получал помощи.

По сведениям от матери дошкольницы, дочь опрокинула на себя чашку с кипятком, пока находилась за общим столом. В настоящее время пациентка находится в 19 детской городской больнице имени Раухфуса. У юной петербурженки диагностировали ожоги кожи грудной клетки и живота второй и третьей степени. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. 
 
 

Теги: госпитализация , дети , кипяток , несчастный случай , ожог , улица черняховского
Категории: Происшествия Новости СПб

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