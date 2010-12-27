На улице Черняховского изнасилована 13-летняя девочка

Оперативники расследуют дело об изнасиловании подростка почти трехгодичной давности.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло два с половиной года назад. О происшествии правоохранительные органы узнали 3 октября, когда к ним обратилась 45-летняя женщина-адвокат. Она рассказала, что 24 мая 2015 года неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера по отношении к ее дочери. Инцидент произошел в парадной дома номер 35 корпус 7 по улице Черняховского. На тот момент девочке было 13 лет. Причины, по которым родительница так долго молчала о случившемся - неизвестны.

Вчера, 2 ноября по результату проверки обстоятельств дела, было принято решение о возбуждении уголовного дела.