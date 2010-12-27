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На улице Черняховского изнасилована 13-летняя девочка
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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На улице Черняховского изнасилована 13-летняя девочка

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Оперативники расследуют дело об изнасиловании подростка почти трехгодичной давности.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло два с половиной года назад. О происшествии правоохранительные органы узнали 3 октября, когда к ним обратилась 45-летняя женщина-адвокат. Она рассказала, что 24 мая 2015 года неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера по отношении к ее дочери. Инцидент произошел в парадной дома номер 35 корпус 7 по  улице Черняховского. На тот момент девочке было 13 лет. Причины, по которым родительница так долго молчала о случившемся - неизвестны. 
 
Вчера, 2 ноября по результату проверки обстоятельств дела, было принято решение о возбуждении уголовного дела. 
Теги: изнасилование , несовершеннолетние
Категории: Новости СПб

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