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На улице Бутлерова у мусорного бака обнаружили труп мужчины
Сегодня, 12:52
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lesjasap
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На улице Бутлерова у мусорного бака обнаружили труп мужчины

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В Петербурге на улице Бутлерова утром обнаружили труп молодого человека.

Петербурженка оповестила полицию о мертвом мужчине, которого она увидела 26 сентября около улицы Бутлерова. Труп находился недалеко от мусорного контейнера. Сотрудники правоохранительных органов считают, что пострадавший упал с большой высоты. Эксперты обнаружили соответствующие следы на теле жертвы.
 
Оперативники расследуют обстоятельства данного происшествия. Молодой человек был одет в серые брюки, красную толстовку и кеды. При нем обнаружены документы на имя Ярослава К. 1994 года рождения. В настоящее время тело направлено в морг.
Теги: улица бутлерова
Категории: Новости СПб

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