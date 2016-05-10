На улице Бутлерова у мусорного бака обнаружили труп мужчины

В Петербурге на улице Бутлерова утром обнаружили труп молодого человека.

Петербурженка оповестила полицию о мертвом мужчине, которого она увидела 26 сентября около улицы Бутлерова. Труп находился недалеко от мусорного контейнера. Сотрудники правоохранительных органов считают, что пострадавший упал с большой высоты. Эксперты обнаружили соответствующие следы на теле жертвы.

Оперативники расследуют обстоятельства данного происшествия. Молодой человек был одет в серые брюки, красную толстовку и кеды. При нем обнаружены документы на имя Ярослава К. 1994 года рождения. В настоящее время тело направлено в морг.