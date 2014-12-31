На улице Буренина горожанин пырнул собутыльника ножом в живот

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали петербуржца, который подозревается в покушении на убийство. По версии следствия, на улице Буренина, 1, злоумышленник в момент ссоры напал на собутыльника с ножом.

По информации Piter.tv, стражи порядка задержали 62-летнего горожанина. Его 48-летнего неприятеля доставили в больницу. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что у подозреваемого уже есть судимость.

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Фото: Piter.tv