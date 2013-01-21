На бульваре Трудящихся полицейские поймали наркодилеров

В Колпино сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые через интернет-магазин продавали наркотические вещества. По информации Piter.tv, их поймали на бульваре Трудящихся в одной из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В жилище молодых людей правоохранители нашли 94 грамма амфетамина, ещё пять подозрительных свёртков, а также упаковочную бумагу и весы. "Товар" бандиты передавали клиентам через закладки-тайники.
Силовики доставили в полицию 22-летнего и 25-летнего подозреваемых. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас мужчины находятся в изоляторе.
Ранее на Piter.tv: на набережной Фонтанки 19-летний безработный житель Тувы изнасиловал петербурженку и украл у нее телефон.
Фото: Piter.tv
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