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На улице Бонч-Бруевича правоохранитель спас девушку, которая могла выпасть из окна

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Виновница переполоха призналась, что "от всего устала".

Сегодня, 7 июля, сотрудник полиции спас девушку, которая скакала на подоконнике и громко кричала. Инцидент произошел в доме №  2/3 на улице Бонч-Бруевича. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис".

Виновница переполоха призналась, что от всего устала. Но полицейский не позволил петербурженке сдаться, перелез с соседского окна на ее и снял с подоконника хулиганку.

Подстраховать сотрудника МВД прибыли пожарные. Никто не упал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: появились фото с места гибели пилота, который упал с дельтаплана в Глябино.

Фото: Megapolisonline

Теги: падение из окна, полицейский, спасение девушки, улица бонч-бруевича
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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