На улице Бонч-Бруевича правоохранитель спас девушку, которая могла выпасть из окна

Виновница переполоха призналась, что "от всего устала".

Сегодня, 7 июля, сотрудник полиции спас девушку, которая скакала на подоконнике и громко кричала. Инцидент произошел в доме № 2/3 на улице Бонч-Бруевича. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис".

Виновница переполоха призналась, что от всего устала. Но полицейский не позволил петербурженке сдаться, перелез с соседского окна на ее и снял с подоконника хулиганку.

Подстраховать сотрудника МВД прибыли пожарные. Никто не упал. Подробности уточняются.

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Фото: Megapolisonline