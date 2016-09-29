Появились фото с места гибели пилота, который упал с дельтаплана в Глябино

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением летательного аппарата.

Вблизи деревни Глябино в Ломоносовском районе Ленобласти упал дельтаплан. Пилот воздушного транспортного средства разбился. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая уже проводит проверку по факту ЧП.

Трагедия произошла сегодня, 17 июля, в 8:10. Прокуратура изучает вопрос исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с падением дельтаплана.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением летательного аппарата, в результате чего произошло крушение.

Сейчас на место гибели пилота приехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Вячеслав Корельский. К проверке подключили Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Ранее на Piter.tv: в Щеглово грузовик врезался в многоквартирный дом.

Фото: Телеграм / Северо-Западная транспортная прокуратура