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Появились фото с места гибели пилота, который упал с дельтаплана в Глябино
Сегодня, 12:25
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Появились фото с места гибели пилота, который упал с дельтаплана в Глябино

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По предварительной информации, мужчина не справился с управлением летательного аппарата.

Вблизи деревни Глябино в Ломоносовском районе Ленобласти упал дельтаплан. Пилот воздушного транспортного средства разбился. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая уже проводит проверку по факту ЧП.

Трагедия произошла сегодня, 17 июля, в 8:10. Прокуратура изучает вопрос исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с падением дельтаплана.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением летательного аппарата, в результате чего произошло крушение

Сейчас на место гибели пилота приехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Вячеслав Корельский. К проверке подключили Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Ранее на Piter.tv: в Щеглово грузовик врезался в многоквартирный дом.

Фото: Телеграм / Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: глябино, дельтаплан разбился, мчс, погиб пилот, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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