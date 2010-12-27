На улице Белы Куна мужчина выпал из окна: появились фото

Напротив торгового центра "Международный" произошло ЧП со смертельным исходом.

Во Фрунзенском районе Петербурге мужчина выпал из окна жилого дома. Как сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте", ЧП случилось примерно в 13 часов дня. Свидетели происшествия увидели, как тело взрослого человека падает из окна дома №6. По словам людей, после падения он лежал на земле и не шевелился. Пользователи социальных сетей пишут, что скорее всего, несчастный скончался.

Отметим, что ЧП случилось напротив крупного торгового центра "Международный". Этим можно объяснить тот факт, что сразу после трагедии в социальных сетях появились фотографии с места происшествия. На них виден силуэт мужчины в голубой одежде, лежащего в траве рядом с летним кафе. Подробности и причины падения петербуржца из окна дома на Белы Куна не сообщаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург