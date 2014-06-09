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На улице Антонова-Овсеенко на "зебре" сбили 14-летнюю школьницу
Сегодня, 10:40
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На улице Антонова-Овсеенко на "зебре" сбили 14-летнюю школьницу

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В результате ДТП подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На улице Антонова-Овсеенко в Петербурге сбили 14-летнюю школьницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Авария произошла вечером 4 ноября у дома №20 по улице Антонова-Овсеенко. Безработный 29-летний водитель иномарки Hyundai Solaris сбил 14-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Восьмиклассница в этот момент переходила проезжую часть справа налево по ходу транспортного движения.

В результате ДТП подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента. 

Ранее мы писали, что в центре Петербурга водитель иномарки сломал нос сбитому пешеходу.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, улица антонова-овсеенко, школьница
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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