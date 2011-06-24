На улице Академика Константинова образовалась просадка

Аварийные службы перекрыли участок.

На улице Академика Константинова в Калининском районе Петербурга обнаружена просадка грунта. Инцидент произошёл днём 3 декабря, когда под внутриквартальным проездом возле жилого комплекса "Наука-2.0" произошло разливание холодной воды. В результате четыре опоры наружного освещения наклонились. Сообщение о происшествии поступило в 16:15.

Участок просадки был ограждён строительной техникой и сигнальными лентами. По информации главы районной администрации Михаила Асташкевича, требуется эвакуация автомобилей, припаркованных рядом с местом аварии. Причиной размыва стала магистраль диаметром 200 мм, проложенная в 1973 году. Аварийные службы Водоканала проводят обследование и начали подготовку к локализации повреждения. Работы будут вестись до полного устранения дефекта, включая ночные часы. На период проведения ремонта водоснабжение подключат по временной схеме. Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

По данным Водоканала, обращение о разливании холодной воды на газон по адресу улица Вавиловых, 4/2 поступило 3 декабря. Там также зафиксированы следы крупногабаритной техники и просадка грунта. Объект ограждён и стабилизирован. Все потребители обеспечены холодным водоснабжением. Работы по ликвидации нарушения планируют начать в ночь на 4 декабря, временная схема подачи воды затронет три здания.

Фото: Telegram / Михаил Асташкевич