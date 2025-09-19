Всего с начала работ очистили более 1 283 километров берега.

С побережья Черного моря собрали 181,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают выполнение работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 1 283 километров берега. Кроме того, на спецплощадки вывезли более 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря.

