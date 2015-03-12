Бездомные люди без документов смогут привиться "Спутником V" в Петербурге

Все пациенты получат сертификат о прохождении вакцинации.

Бездомные люди могут вакцинироваться от коронавируса 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Благотворительного фонда "Диакония".

Акция на улице пройдет с 15 до 18 часов на стоянке Автобуса Милосердия по адресу Миргородская улица, 7. Прививать будут "Спутником V". Проводить вакцинацию будут медики поликлиники №49. Никаких документов не потребуется, но сертификат о вакцинации можно будет получить. Через 3 недели вакцинированные смогут получить вторую дозу препарата.

Акция организована силами Благотворительного фонда "Диакония", "Благотворительной больницец" и обществом "Кинония".

Ранее в "Ночлежке" рассказали, как проходит вакцинация бездомных.

Фото: Piter.TV