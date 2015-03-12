Бездомные люди без документов смогут привиться "Спутником V" в Петербурге

Бездомные люди могут вакцинироваться от коронавируса 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Благотворительного фонда "Диакония".
Акция на улице пройдет с 15 до 18 часов на стоянке Автобуса Милосердия по адресу Миргородская улица, 7. Прививать будут "Спутником V". Проводить вакцинацию будут медики поликлиники №49. Никаких документов не потребуется, но сертификат о вакцинации можно будет получить. Через 3 недели вакцинированные смогут получить вторую дозу препарата.
Акция организована силами Благотворительного фонда "Диакония", "Благотворительной больницец" и обществом "Кинония".
Ранее в "Ночлежке" рассказали, как проходит вакцинация бездомных.
Фото: Piter.TV
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