На участке трассы А-181 Выборг – Светогорск открыто движение

На данный момент здесь организовано движение в реверсивном режиме.

Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" сообщает:

20.06.19 с 13:06 до 14:05 на км 30+000 автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, подъезд к МАПП Светогорск. (Ленинградская область) было закрыто движение автотранспорта (продолжительность 59 минут).

С 13:06 проезд по дороге Выборг – Светогорск был полностью перекрыт в связи с обрушением скальных пород при производстве буровзрывных работ, связанных с капитальным ремонтом участка с 24-го по 40-й километр.

Сразу после случившегося подрядная организация (АО "ВАД") привлекла к расчистке проезжей части от скальных пород дополнительную технику и рабочих.

На данный момент здесь организовано движение в реверсивном режиме.

Дорога А-181 "Выборг-Светогорск" является федеральной. Информацию для жителей и СМИ о ее содержании, ремонте, организации движения автотранспорта размещает Федеральное дорожное агентство "Росавтодор". Ссылка: на официальный портал: ФГУ "Росавтодор".

Фото: kanoner