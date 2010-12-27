На участке КАД закроют транспортное движение

В Санкт-Петербурге введут ограничения движение на развязке КАДа.

В Санкт-Петербурге с 10 по 15 октября на участке КАД, между развязками с Московским и Пулковским шоссе, закроют движение транспорта по двум полосам. Ограничение связано с производством работ по устранению колейности. Так, по третьей и четвёртой полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Отметим, что на данном участке будут установлены временные дорожные знаки, которые указывают на ограничение скорости, а также стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения.