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На участке КАД между улицей Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют полосы движения
Сегодня, 19:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На участке КАД между улицей Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют полосы движения

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Всего на участке три полосы движения.

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с продолжением улицы Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут бороться с колейностью покрытия проезжей части. Вторая и третья полосы будут закрыты для движения с 27 июля по 2 августа. На оставшейся полосе скорость движения ограничат до 50 км/час. 

Работы были запланированы, они будут идти в круглосуточном режиме. Сроки ремонта могут скорректировать в связи с погодными условиями. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: кад, ограничение движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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