На участке КАД между улицей Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют полосы движения

Всего на участке три полосы движения.

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с продолжением улицы Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут бороться с колейностью покрытия проезжей части. Вторая и третья полосы будут закрыты для движения с 27 июля по 2 августа. На оставшейся полосе скорость движения ограничат до 50 км/час.

Работы были запланированы, они будут идти в круглосуточном режиме. Сроки ремонта могут скорректировать в связи с погодными условиями.

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